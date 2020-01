कन्नौज: उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में सिरोही गांव के निकट एक निजी स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी भीषण आग में 21 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया.

Ravindra Kumar, District Magistrate, Kannauj: Around 43 people were travelling in the bus. 21 people injured in the accident have been shifted to hospital. Fire is under control now. Rescue operation still underway. https://t.co/4wzjTsATaH pic.twitter.com/PBrp8WeFPy

