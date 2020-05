लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के 275 नए मामले सामने आने के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,445 पहुंच गई है, जिसमें से 4,410 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 2,834 संक्रमितों का इलाज चल रहा है. यूपी में कोरोना वायरस के संक्रमण से और 4 और लोगों की मौत हो गई, जिससे प्रदेश में इस महामारी में जान गंवाने वालों की कुल संख्या 201 हो गई है. Also Read - यूपी: मंदिर में पुजारी और बेटे का शव मंदिर में मिला, हत्या की आशंका

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी बुलेटिन में बताया गया कि अब तक प्रदेश में 7,445 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिनमें से 4,410 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 2,834 संक्रमित उपचाराधीन हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिन चार संक्रमितों की मौत हुई है वे गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, अम्बेडकर नगर तथा उन्नाव के रहने वाले थे.

इससे पहले प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से चेतावनी आने पर लोगों को नियंत्रण कक्ष से कॉल किया जा रहा है. अब तक कुल 40,920 लोगों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है. उन्होंने बताया कि समस्त जिलों को पल्स ऑक्सीमीटर (शरीर में ऑक्सीजन का स्तर मापने की मशीन) एवं 50-50 थर्मल स्कैनर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

275 new #COVID19 cases & 4 deaths (in last 24 hours) reported, taking the total number of positive cases in the state to 7445: Uttar Pradesh Health Department pic.twitter.com/4J2vBQGfNI

