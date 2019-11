नई दिल्‍ली: अयोध्या मामले में अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले सुरक्षा तैयारियों के तहत केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के करीब 4,000 जवान उत्तर प्रदेश में तैनात कर दिया गया हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक देश के सभी राज्‍यों ने सुरक्षा इंतजाम किए हैं और पुलिस बल को सर्तकता के मद्देनजर तैनाती कर दी गई है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है, जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है.

4,000 जवान यूपी तैनात, 78 बड़े स्टेशनों और ट्रेनों में चौकसी बढ़ी

– रेलवे पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और 78 बड़े स्टेशनों और ट्रेनों में चौकसी बढ़ा दी है.

– केंद्रीय सुरक्षा बलों के 4,000 जवान उत्तर प्रदेश में तैनात कर दिए गए हैं

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया है

– एडवाइजरी में सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है

– नेता व लोगों से भड़काऊ टिप्पणी नहीं करने या अफवाह नहीं फैलाने की एक बार फिर से अपील करने के लिए कहा गया है

