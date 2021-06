Coronaviurs in UP: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कारण 46 और लोगों की मौत हो गई. 213 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 46 और मरीजों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22224 हो गई है. Also Read - कोरोना वैक्सीन लगवाने से पुरुष और महिला हो सकते हैं बांझ? जानें इसका सच

रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 213 नए मरीजों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि इसी अवधि में 478 मरीज ठीक भी हुए हैं.

प्रदेश में इस वक्त 4163 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है. प्रदेश में अब तक कुल 17 लाख चार हजार 476 लोग कोविड-19 से पीड़ित हुए हैं, जिनमें से 16 लाख 78 हजार 89 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं.