5th Phase Voting in UP, लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के पांचवें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए रविवार को मतदान होगा. राज्‍य के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पांचवें चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और मतदान रविवार सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा. उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं.

यूपी के पांचवें चरण के चुनाव में कुल 61 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग आज

– 693 प्रत्याशी मैदान में हैं

– यूपी के छठवें चरण में 90 महिला प्रत्याशी.

– 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

– 1.20 करोड़ पुरुष, 1.05 करोड़ महिला और 1727 तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) के मतदाता हैं.

कुल 25,995 मतदेय स्थल पांचवें चरण के चुनाव में बनाए गए हैं

– 14030 मतदान केंद्र बनाए गये हैं

– कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश

– सभी मतदेय स्थलों पर रैंप (दिव्यांगों की सुविधा के लिए), शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है.

मतदान पर चुनाव आयोग की सतर्क न‍िगाहें

– मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 60 सामान्य प्रेक्षक, 11 पुलिस प्रेक्षक तथा 20 व्यय प्रेक्षक भी तैनात.

– 1941 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 250 जोनल मजिस्ट्रेट, 207 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2627 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात.

चुनाव आयोग ने राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा दो वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए है, जो कि क्षेत्र में रहकर सम्पूर्ण निर्वाचन

प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे.

चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 6348 भारी वाहन, 6630 हल्के वाहन लगाए गए

– 114089 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं पांचवें चरण में

– कुल 560 आदर्श मतदान केंद्र और 171 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं।

इस चरण के साथ यूपी की 292 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा

चौथे चरण का मतदान पूरा होने के बाद राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 231 सीटों पर मतदान हो चुका है और रविवार को 61 सीटों पर मतदान होने के बाद

292 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा.

अब दो चरण की वोटिंग 3 और 7 मार्च को होगी

अंतिम दो चरणों में तीन मार्च और सात मार्च को 111 सीटों पर मतदान होगा

– राज्‍य में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से सात मार्च के बीच सात चरणों में प्रस्तावित है.

इन 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग

पांचवें चरण में सुलतानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में मतदान होना है. शुक्रवार शाम छह बजे इन 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया गया. अयोध्या, तिलोई, सैलून (एससी), जगदीशपुर (एससी), अमेठी, सुल्तानपुर, सदर, लंभुआ, कुंडा, कादीपुर (एससी), चित्रकूट, पट्टी, मानिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज (एससी), विश्वनाथ गंज, प्रतापगढ़, सिराथू, मंझनपुर (एससी), चैल, इसौली गौरीगंज फाफामऊ, मटेरा, रानीगंज, बहराइच, सोरांव (एससी), प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, कराछना, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद पश्चिम, बारा (एससी), कोरांव (एससी), राम नगर, कुर्सी, बाराबंकी, कटरा बाजार, फूलपुर, दरियाबाद, रुदौली, हैदरगढ़ (एससी), मिल्कीपुर (एससी), गोशैनगंज, बलहा (एससी), नानपारा, महासी, पयागपुर, कैसरगंज, भिंगा, श्रावस्ती, महनौन, गोंडा, बीकापुर, कर्नलगंज, तारबगंज, मनकापुर (एससी), जैदपुर (एससी) और गौरा में आज वोट‍िंंग होगी.

केशव प्रसाद मौर्य गृह जिले कौशांबी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से मैदान में

बता दें कि पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जिले कौशांबी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं जिनके मुकाबले

समाजवादी पार्टी ने अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है. पल्लवी पटेल की बहन और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल मौर्य के पक्ष में चुनाव प्रचार कर चुकी हैं, वहीं शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और सपा सांसद व जानीमानी अभिनेत्री जया बच्चन भी पल्लवी पटेल का प्रचार करने सिराथू पहुंची थीं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को मौर्य समेत कई भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया था.

अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे जैसे धार्मिक क्षेत्रों में मतदान

पांचवें चरण में अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मतदान होना है. अमेठी की पूर्व रियासत के मुखिया संजय सिंह अमेठी में इस बार भाजपा से उम्मीदवार हैं, जबकि राज्य के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी, खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रयागराज जिले की पश्चिम विधानसभा सीट, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इसी जिले की दक्षिण सीट, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री गोंडा जिले की मनकापुर (सुरक्षित) और राज्यमंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं.

कुंडा से चुनाव जीत रहे रघुराज प्रताप सिंह अपनी पार्टी चुनाव मैदान में

प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से वर्ष 1993 से ही चुनाव जीत रहे रघुराज प्रताप सिंह इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी के टिकट पर अपनी परंपरागत सीट से चुनाव मैदान में हैं.

प्रतापगढ़ जिले में ही अपना दल (कमेरावादी) की अध्यक्ष कृष्णा पटेल समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भाजपा को टक्‍कर दे रही हैं। कृष्णा पटेल नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां हैं. विधानसभा में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ भी प्रतापगढ़ जिले की अपनी परंपरागत रामपुर खास सीट से किस्मत आजमा रही हैं.

नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांचवें चरण के उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जहां मतदाता 27 फरवरी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. प्रतिद्वंद्वी अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया.

सोनिया गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के मतदाताओं के लिए एक रैली को संबोधित किया था

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के मतदाताओं के लिए एक रैली को संबोधित किया था जो उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनावों में उनकी पहली रैली थी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लंबे समय तक गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया था. भाजपा की जीत के लिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी, प्रयागराज, कौशांबी और बहराइच में कई रैलियों को संबोधित किया. (इनपुट भाषा)