अयोध्या: 17 सितंबर 2020 को तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू हुई एक 'राम रथ यात्रा' आज अयोध्या पहुंची. चेन्नई स्थित Rights लीगल राइट्स काउंसिल 'द्वारा आयोजित यात्रा में, जय श्री राम' के साथ 4.1 फीट लम्बी घंटी को राम मंदिर के लिए उतारा गया है. इस घंटे की खास बात है कि इसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती है. इसे लीगल राइट काउंसिल ने भेंट किया है.

दरअसल अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन के बाद भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के मुताबिक, कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं. इसी बीच बुधवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम् से 4500 किलोमीटर की यात्रा कर लाया गया एक 613 किलो का घंटा रामलला को भेंट किया गया है. इस घंटे की खास बात है कि इसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती है. इसे लीगल राइट काउंसिल ने भेंट किया है.

घंटे की खासियतें

– राम मंदिर में लगने वाला यह घंटा अनूठा है.

– यह 4 फीट ऊंचा है.

– इस घंटे का वजन 613 किलो है.

– यह घंटा कांसे से बना हुआ है

– इस घंटे चौड़ाई 3.9 फीट है.

रामरथ पर रखकर यह घंटा अयोध्या लाया गया है. 17 सितंबर को रामरथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो 7 अक्टूबर को 21 दिन में 10 राज्यों से होकर अयोध्या में पूरी हुई.

