उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में लगातार बारिश होने से अलग-अलग घटनाओं में छत और दीवार गिरने से सात लोगों की मौत हो गई. सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बुधवार को बताया कि भारी बारिश के कारण दीवार और छत गिरने की अलग-अलग घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह मानपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले लक्ष्मीपुर गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

उन्होंने बताया कि मृतकों में लल्ली देवी (50), शैलेंद्र (10), शिवा (8) और नीरज (2) शामिल हैं जबकि घायल सुमन (21) और शिवानी (12) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Sitapur | In 3 separate incidents, 7 people were killed and 2 others were injured following wall collapse due to heavy rain.

“Of injured, one has been discharged, other is in stable condition. Efforts are being made to provide help to families of victims,” says Sitapur DM pic.twitter.com/ZebAhDiAkd

