संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बड़ा हादसा हो गया. देर रात मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर डीसीएम और पिकअप की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया.

Sambhal: 8 people died, 12 injured when their vehicle collided with another vehicle in Lahraban village last night. pic.twitter.com/9sr5PFIQYr

— ANI UP (@ANINewsUP) June 19, 2019