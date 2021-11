Train Derail: इलाहाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर आ रही एक माल गाड़ी (Container Train) सुबह 6.40 बजे चंदौली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि, इस एक्सीडेंट के कारण इस रूट पर ट्रेन सेवाएं बाधित जरूर हुई हैं.Also Read - Railway News: आज से एक हफ्ते के लिए रात में 6 घंटे के लिए रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन समेत ये सेवाएं रहेंगी बंद

सीपीआरओ, ईसीआर राजेश कुमार ने जानकारी दी कि इस रूट पर आ रही ट्रेनों को या तो डायवर्ट कर दिया गया है या फिर वह व्यास नगर के रास्ते दीन दयाल उपाध्याय नगर (पूर्व में मुगलसराय) पहुंच रही हैं.

Chandauli: 8 wagons of a container train from Allahabad to Pt. DDU JCT derailed around 6:40 this morning. Restoration work underway; services interrupted on the said route. Trains on the route will either be diverted or will be coming via Vyas Nagar to DDU: Rajesh Kumar, CPRO,ECR pic.twitter.com/RvQ06iUg2c

— ANI UP (@ANINewsUP) November 17, 2021