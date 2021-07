UP, Uttar Pradesh, Medical college, CM Yogi, UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने शनिवार को कहा कि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया समेत प्रदेश में 9 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज (government medical colleges) बनकर तैयार हैं. सीएम योगी ने कहा-कि प्रदेश के 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गये हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खड़ी कर रही है.Also Read - Gang-Rape in UP: मुजफ्फरनगर में छोटे भाई के सामने 15 साल की लड़की के साथ 4 दरिंदों ने किया गैंगरेप

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, जबकि 2017 से 2021 के बीच महज साढ़े चार सालों में 32 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं.. Also Read - यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 10 लाख 6 हजार से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका

योगी ने कहा, ”अब तक 59 जिलों को मेडिकल कॉलेज से कवर कर दिया गया है और केंद्र सरकार के सहयोग तथा राज्य सरकार खुद के संसाधनों से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खड़ी कर रही है. अगले छह माह में प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे.” Also Read - UP News: राहुल गांधी को पसंद नहीं यूपी के आम, योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज-क्या करें आपका....Video Viral

There are no medical colleges in 16 districts. We are initiating a policy under which these districts will also have medical colleges within next 6 months. We have also introduced two AIIMS in the state: Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/c5c83FYLoW

— ANI UP (@ANINewsUP) July 24, 2021