बैंक में रखे लोगों के सोने के 96 पैकेट गुम, लॉकर खोलने पर पता चला करोड़ों का सोना गायब होने का राज

यूपी के फिरोजाबाद में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से गोल्ड लोन के बदले रखे गए ग्राहकों के 96 सोने के पैकेट गायब मिलने से हड़कंप मच गया. मामले में तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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जानिए पूरा मामला (image- AI)

फिरोजाबाद की बैंक ऑफ इंडिया की भारौल शाखा से गोल्ड लोन के 96 सोने के पैकेट गायब मिले.

लॉकर खुलने पर करोड़ों रुपये का सोना गायब होने का खुलासा हुआ, जिससे ग्राहकों में आक्रोश फैल गया.

तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस CCTV, बैंक रिकॉर्ड और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है, जबकि ग्राहकों ने जल्द मुआवजे की मांग उठाई है.

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बैंक ऑफ इंडिया की भारौल शाखा में गोल्ड लोन के बदले रखे गए ग्राहकों के सोने के 96 पैकेट गायब हो गए हैं. लॉकर खोलने पर यह राज खुला तो इलाके में हड़कंप मच गया. ग्राहकों का करोड़ों रुपये का सोना गायब होने से बैंक पर भरोसा डगमगाया है. बैंक के आगरा आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक आदित्य प्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने तीन अधिकारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. hindi.news18.com के मुताबिक यह मामला अरांव थाना क्षेत्र के गांव भारौल का है. ग्राहक गोल्ड लोन लेने के लिए अपना सोना बैंक में गिरवी रखते हैं. बैंक की तिजोरी में यह सुरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन जांच में 96 पैकेट गायब पाए गए. मुख्य चाबी धारक दिलीप कुमार 27 मई 2026 से बिना सूचना के गायब हैं. बैंक की गोल्ड सेफ दो चाबियों से खुलती है. एक चाबी उनके पास थी, जिसके कारण काम ठप पड़ गया. इस पर आंचलिक कार्यालय ने जांच शुरू की. 15 जून 2026 को आगरा से वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा) अंकित जान्हू और घिरोर शाखा के सुशील कुमार को भेजा गया. उन्होंने डुप्लीकेट चाबी मंगाई और पैनल एडवोकेट शिवकुमार शर्मा की मौजूदगी में CCTV देखते हुए सेफ खोली. अंदर 96 पैकेट गायब थे.

जांच टीम हैरान

जांच टीम हैरान रह गई. आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर तीन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया. इनमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक संदीप यादव, स्टाफ अधिकारी दिलीप कुमार और नरेश कुमार शामिल हैं. इनके खिलाफ अरांव पुलिस में FIR दर्ज हुई है. संदीप यादव शिकोहाबाद के रहने वाले हैं, दिलीप कुमार इटावा के बासगांव के और नरेश कुमार हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के.

बैंक प्रशासन ने गबन की आशंका जताई

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, बैंक प्रशासन ने गबन की आशंका जताई है. सोने की सटीक कीमत अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन लाखों से करोड़ों रुपये बताए जा रहे हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है. मिलीभगत की आशंका है. ग्राहकों में आक्रोश है और बैंक पर भरोसा टूटने का खतरा है. यह घटना बैंकिंग व्यवस्था में सुरक्षा की कमजोरी उजागर करती है. ग्राहक अब अपने गिरवी सोने की स्थिति जानने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द खुलासा होगा.बैंक अधिकारियों की लापरवाही या संदिग्ध भूमिका से आम लोगों का नुकसान हुआ है. जांच पूरी होने पर और खुलासे की उम्मीद है. ग्राहकों को जल्द मुआवजे की मांग हो रही है.