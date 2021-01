कानपुर: उत्‍तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने अंतरराज्यीय सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसके चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ये बीते दिनों रायपुरवा और गोविंद नगर में भी छापे मारे और दो करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की है. Also Read - Chitrakoot News: कांग्रेस नेता और उनके भतीजे की हत्या से जिले में हड़कंप, थाना प्रभारी निलंबित

कानपुर पुलिस ने एक सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया. 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और 1 किलो चरस बरामद की गई है.

अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) दीपक भूकर ने बताया कि बुधवार को पुलिस की कई टीमों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की और चार लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दो करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की.

Kanpur: Police busted a betting racket and arrested 4 persons. More than Rs 2 crores and 1 kg of charas have been recovered. (30.12) pic.twitter.com/EyYLOfmB8t

