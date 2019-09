नई दिल्‍ली: इस वीडियो को शुरुआत में देखकर आपको यही लगेगा कि इसे शूट करने में शायद कैमरा कुछ हिल रहा होगा या फिर हल्‍का भूकंप है, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर पल-पल में सीन इतनी तेजी से बदलता है कि इस पर एकबारगी आपकी आंखों को भरोसा करना भी मुश्किल सा लगेगा.

बस कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग ऐसे धराशायी होती है, जैसे किसी बड़े भूकंप के चपेट में आ गई हो. हालांकि, बिल्डिंग पुरानी है, उसमें खिड़की-दरवाजे नहीं लगे हैं. इसे शायद इसके कमजोर होने और गिरने के डर से इसे पहले से ही खाली छोड़ दिया गया था. वीडियो में बस चंद पल में बिल्डिंग फैलते-टूटते ही धूल का गुबार नजर आता है बाद में टुकड़े और अवशेष नजर आते हैं.

#WATCH Ballia: A house in Keharpur village of Bairia Tehsil, situated near river Ganga, collapses following heavy and incessant rainfall; no casualties reported. pic.twitter.com/IF6W1hhMGE

— ANI UP (@ANINewsUP) September 15, 2019