A Leopard in College: जंगली जानवरों का आबादी के बीच पहुंचने की खबरें अब आम हो गई हैं. जंगलों की भूमि का लगातार सिकुड़ना और शहरों का बेतहाशा विस्तार इसका प्रमुख कारण है. ऐसे में भले अलीगढ़ हो या मुंबई, उत्तराखंड हो या दिल्ली-एनसीआर… जंगली जानवर अक्सर इंसानी आबादी के बीच आ जाते हैं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. जंगली जानवर को अपने बीच देखकर इंसान खौफ में जरूर आ जाते हैं, लेकिन अक्सर इसका नुकसान जानवर को भी चुकाना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बुधवार को एक तेंदुआ यहां के एक कॉलेज में घुस गया. जिसके बाद वहां अफरातफरी मच गई.

दरअसल तेंदुआ अलीगढ़ में छर्रा इलाके के एक कॉलेज में घुस गया. यहां तेंदुआ कॉलेज की क्लास में घूमता हुआ देखा गया. जानवर ने एक छात्र को भी घायल कर दिया. डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि तेंदुए ने छात्र को घायल कर दिया. इसके बाद घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया और अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है.

A leopard entered a college and attacked a student in Chharra area of Aligarh on Wednesday

"The student was injured. He was rushed to a hospital & is now completely healthy," District Inspector of Schools, Dharmendra Sharma said. pic.twitter.com/MjBkQ2ieQR

— ANI UP (@ANINewsUP) December 1, 2021