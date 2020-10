A minor girl raped in UP, Dies during treatment: यूपी के हाथरस जिले की एक और लड़की के साथ रेप की वारदात हुई है और उसने इलाज के दौरान अस्‍पताल में दम तोड़ दिया है. नाबालिग लड़की से रेप किसी और ने नहीं, बल्कि उसे मौसेरे भाई ने किया था. 15- 20 दिन पहले रेप की हुई इस वारदात के बाद लड़की ने इलाज के दौरान कल यानि सोमवार को दम तोड़ दिया. Also Read - Alwar Gangrape: अलवर में पति के सामने महिला से गैंगरेप के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

A case has been registered under various sections against girl's minor cousin at Iglas Police Station in Aligarh district. Accused has been arrested & produced in a Juvenile court by Aligarh Police & they are taking further action in this case: Vineet Jaiswal, SP, Hathras https://t.co/sYbE4YdBaz

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2020