UP विधानसभा पर Terrorist Attack हुआ तो कैसे बचेंगे, देखें Mock Drill का Video

पड़ोस में पाकिस्तान (Pakistan) जैसा देश हो तो आपको हमेशा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की तैयारी में रहना पड़ता है. हाल के कुछ वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में जरूर की कुछ कमी नजर आई है. अन्यथा देश के किसी ने किसी हिस्से में अक्सर बम विस्फोट और आतंकवादी घटनाओं की खबरें अक्सर मिला करती थीं. दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के साथ ही हमारे देश में हुए 26/11 मुंबई धमाकों और 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले को कोई कैसे भूल सकता है. ऐसे ही किसी आतंकी हमले से बचने के लिए लगातार Mock Drill की आवश्यकता होती है. उत्तर प्रदेश में ऐसे हमले से बचने के लिए आज Mock Drill की गई.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज गुरुवार 14 सितंबर की सुबह जबरदस्त Mock Drill की गई. किसी भी तरह के आतंकवादी हमले से बचने की तैयारियों का जायजा भी इस Mock Drill के जरिए लिया गया. इस Mock Drill का आयोजन विधानसभा और लोकभवन में किया गया. Mock Drill के दौरान विधानसभा और लोकभवन के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए.