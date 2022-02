Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिलने के बाद आाशीष मिश्रा की दो दिन पहले ही जेल से रिहाई हुई थी. मालूम हो कि आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को कुचलने का आरोप है. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे हैं.Also Read - Reservation In Private Jobs Haryana: SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक, स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण रहेगा जारी

An advocate moves plea in Supreme Court seeking cancellation of the bail of accused Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, in Lakhimpur Kheri incident pic.twitter.com/4y8gMkudEq

— ANI (@ANI) February 17, 2022