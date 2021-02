UP Panchayat chunav 2021, gram panchayat chunav, panchayat chunav, Panchayat elections, UP NEWS, CRIME NEWS, UP panchayat chunav: यूपी में अभी से पंचायत चुनाव (Panchayat elections) को लेकर घमासान नजर आने लगा है. इतना ही नहीं रिश्‍तेदार भी पंचायत चुनाव को लेकर बहस करते हुए एक-दूसरे से भिड़ने पर आमदा हैं. ऐसा ही एक वाकया उत्‍तर प्रदेश के पीलीभीत में सामने आया है. यहां एक शादी समारोह में एक रिश्‍तेदार ने पंचायत चुनाव को लेकर हुई बहस में दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. Also Read - चेन्‍नई से किडनैप कर पालघर में जिंदा जलाए गए इंडियन नेवी के नाविक का बैंक अकाउंट खंगाल रही महाराष्‍ट्र पुलिस

पुलिस के मुताबिक, पीलीभीत के थाना गजरौला के बेगपुर जतिन मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहा था. इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर एक युवक ने मंगलवार की बहस के दौरान दूसरे पक्ष पर गोलियां दाग दीं. बताया जा रहा है कि हमला करने वाला और पीड़ित पक्ष दोनों रिश्‍तेदार हैं. पिछले कुछ समय से उनके बीच जमीनी विवाद भी चल रहा था, लेकिन पंचायत चुनाव की चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. Also Read - UP Panchayat Election 2021: योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण पर लगाई मुहर, गांव किस जाति के लिए हुए आरक्षित, हो जाएगा...

जानकारी के मुताबिक, वेगपुर निवासी जतिंदर सिंह और पीलीभीत के वमनपुरी इलाके में रहने वाले संबंध पवित्र सिंह और उसके साथ शादी में शामिल होने के लिए आए थे. Also Read - UP: ट्रक से Pickup वाहन की भिड़ंत, मौके पर 6 लोगों की मौत 11 घायल, CM योगी ने दिए मदद के निर्देश

आरोप है कि पवित्र सिंह ने चुनावी बहस के बीच पुरानी रंजिश के चलते जतिंदर सिंह पर तमंचे से फायर कर दिए. इस दौरान देवकली गांव की रहने वाली एक महिला भी घायल हो गई, जो शादी में भाग लेने के लिए आई थी. शादी के बीच गोली चलते ही अफर तफरी मच गई.

अस्‍पताल में भर्ती कराए गए जतिंदर सिंह की हालत गंभीर है और उन्‍हें रेफर किया गया है. आरोपी पवित्र सिंह घटनास्‍थल से फरार हो गया. महिला को प्राथमिक इलाज के बाद उसके परिजन के साथ भेज दिया गया है. फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्‍थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.