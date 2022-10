Kanpur Road Accident: कानपुर के अहिरवां फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर टेंपो को टक्कर मार दी. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि सात लोग घायल हैं. बताया जा रहा है कि एक परिवार के लोग टेंपो में सवार होकर पूजा और दर्शन के लिए जा रहे थे. घायल सभी लोगों की हालत नाजुक है. डीएम विशाख जी अय्यर ने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां पर सभी का इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार लोग मुंडन के लिए परिवार समेत अन्य लोग विंध्याचल जा रहे थे. यह हादसा देर रात हुआ. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया.Also Read - Gandhi Jayanti 2022: महात्मा गांधी बन इस एक्टर ने जीता था ऑस्कर, मिलिए सिल्वर स्क्रीन के 5 'बापू' से

बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए लोग एक ही जगह के हैं. मृतकों के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. Also Read - इंडोनेशिया में फ़ुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में हिंसा, 127 लोगों की मौत, 180 घायल

An accident took place last night at the Ahirwan flyover where 5 people lost their lives and 7 are severely injured. The injured people have been shifted to Hallet hospital for further treatment: Vishak G Iyer, DM Kanpur pic.twitter.com/HBWLC9SiyD

