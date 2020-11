Uttar Pradesh Crime: संभल के सरकारी अस्पताल से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. अस्पताल में स्ट्रेचर पर रखे एक लड़की के शव को कुत्ता नोंच कर खा रहा था. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया. वहीं इस मामले में सीएमओ ने तत्काल जांच के आदेश दिये और फिर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्वीपर और वार्ड ब्वॉय को सस्पेंड कर दिया गया है. Also Read - इस देश के लोग Dead Bodies के साथ रचाते हैं शादी, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी

जानकारी के मुताबिक संभल के हसनपुर कला थाना डिडौली में बीते दिन सड़क हादसा हुआ था. जिसमें 13 वर्षीय रिंकी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई पवन गंभीर रूप से घायल हो गया था. ये हादसा उस समय हुआ, जब भाई-बहन बाइक से पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे. बच्ची के शव को अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड के पास सीढ़ियों के नीचे रखा गया था.

Sambhal: A stray dog was seen tugging at a body, left unattended on a stretcher at Dist Hospital. Body was of a minor girl who died in a road accident. A sweeper & a ward boy suspended. Her father says, "It was left unattended for 1.5 hrs. It's negligence of the hospital."(26.11) pic.twitter.com/kVXxn8DRXX

— ANI UP (@ANINewsUP) November 26, 2020