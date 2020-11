लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल में एक चुनाव रैली के दौरान किए गए वादे पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को ‘लव जेहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्रस्ताव भेजा है. सरकार के प्रवक्ता ने प्रस्ताव भेजे जाने की शुक्रवार को पुष्टि की. Also Read - UP: बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक में जा घुसी, गैस कटर से काटकर निकाली गईं 14 लाशें, मचा कोहराम

कानून मंत्री बृजेश पाठक ने सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए आज कहा, "राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं. इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है, इसलिए एक सख्त कानून समय की जरूरत है. उन्‍होंने कहा, "गृह विभाग से प्रस्‍ताव मिलते ही आवश्‍यक प्रक्रिया पूरी होगी, क्‍योंकि हमने सभी तैयारियां कर ली हैं."

A strict law against 'Love Jihad' will soon be brought in the state. Home Department has sent a proposal to the Department of Law: Home Department, Uttar Pradesh

