लखनऊ: कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर उत्तर सरकार ने निजी विद्यालयों सहित बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सभी स्कूल-कॉलेजों को 22 मार्च तक बंद कर देने की घोषणा की है और कहा कि केवल परीक्षाओं के लिए ही स्कूल खोले जाएंगे.

सीएम योगी ने बताया कि राज्य में अबतक 11 कोरोना वायरस के रोगी पाए गए हैं, जिसमें से सात आगरा के, दो गाजियाबाद के, एक नोएडा तथा एक लखनऊ का रोगी है. इनमें से 10 का उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में तथा एक का उपचार लखनऊ के केजीएमयू में हो रहा है.

सीएम योगी ने कहा कि उप्र में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सभी स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद रहेंगे लेकिन जहां परीक्षाएं चल रही है वे स्कूल उन दिनों खुले रहेंगे . बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यलयों में परीक्षायें 23 से 28 मार्च के बीच कराई जाएंगी.

सीएम योगी ने बताया कि सभी 75 जनपदों के अस्पतालों में पृथक वार्ड बनाये गये हैं, जिसमें 830 बेड सुरक्षित हैं जबकि 24 मेडिकल कॉलेजों में भी 448 बेड सुरक्षित रखे रखे गए हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक 4100 चिकित्सको को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा.

Chief Minister Yogi Adityanath: A total of 11 people have tested positive for #Coronavirus; seven are from Agra, two from Ghaziabad and one each from Noida and Lucknow. pic.twitter.com/tpCm2uuEXL

— ANI UP (@ANINewsUP) March 13, 2020