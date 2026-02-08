  • Hindi
REEL बनाने के लिए फांसी का नाटक कर रही थी महिला, लेकिन स्टूल फिसला और कस गया फंदा... दिल दहला देने वाली कहानी

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी एक्टिंग से पहले सुरक्षा के सभी उपाय जरूरी हैं, वरना छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है.

Published date india.com Updated: February 8, 2026 9:57 AM IST
रील शूट करते वक्त हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सोशल मीडिया की खतरनाक ट्रेंड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बाबेरू कस्बे के करुइया पुरवा इलाके में 27 वर्षीय महिला मोहिनी की इंस्टाग्राम रील बनाते समय मौत हो गई. पुलिस के प्रारंभिक जांच में यह पूरी तरह दुर्घटना बताई गई है. मोहिनी, जगदीश की पत्नी, सोशल मीडिया पर रील बनाने की शौकीन थीं. परिवार के अनुसार, उन्हें इंस्टाग्राम पर वीडियो क्रिएट करना बहुत पसंद था. घटना 6 फरवरी 2026 की शाम को हुई, जब मोहिनी अपने घर के एक कमरे में अकेले मोबाइल फोन से वीडियो शूट कर रही थीं.

रील के लिए उन्होंने एक ड्रामेटिक सीन तैयार किया. छत के हुक पर रस्सी बांधकर फंदा बनाया और उसमें गर्दन डालकर फांसी लगाने का नाटक करने लगीं. वे एक स्टूल पर खड़ी होकर एक्टिंग कर रही थीं, ताकि वीडियो में सीन असली लगे. फिल्मिंग के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया. या तो पैर फिसल गया या स्टूल से बैलेंस खो दिया. जैसे ही उनके पैर स्टूल से हटे, फंदा गर्दन पर पूरी तरह कस गया. वे खुद को बचा नहीं पाईं और कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई.

4 साल की बेटी ने मां को लटके देखा

हादसे का पता तब चला जब मोहिनी की 4 साल की छोटी बेटी कमरे में आई. मां को फंदे पर लटका देख बच्ची चीखने लगी. उसकी चीख सुनकर पड़ोसी और परिवार के सदस्य दौड़े आए. शुरू में सबको लगा कि यह आत्महत्या है, लेकिन मोबाइल में चल रहा वीडियो और कमरे की स्थिति देखकर सच्चाई सामने आई कि यह रील शूटिंग का हादसा था.

रील बनाते समय हुई दुर्घटना

बाबेरू कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. एसपी पलाश बंसल सहित अधिकारी जांच में जुटे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह रील बनाते समय हुई दुर्घटना प्रतीत होती है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल आत्महत्या का कोई संकेत नहीं मिला.

ऐसी एक्टिंग से पहले सुरक्षा के सभी उपाय जरूरी

यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट बनाने की होड़ में जोखिम भरे स्टंट्स के खतरों को उजागर करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी एक्टिंग से पहले सुरक्षा के सभी उपाय जरूरी हैं, वरना छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है. जो हुआ परिवार उससे सदमे में है, छोटी बच्ची की मासूमियत ने जो कुछ देखा उससे बच्चे की मानसिक हालात को और ज्यादा केयर की जरुरत है.

