दिल्ली की मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया. जमानत अर्जी खारिज होने की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया. भारती रविवार की रात सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके थे. सोमवार की सुबह बेहद नाटकीय घटनाक्रम के तहत एक युवक ने भारती पर स्याही फेंक दी. उस वक्त वह क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकल रहे थे. पुलिस ने भारती पर स्याही फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - निकाय चुनाव: 20 जिलों की 90 निकायों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू

इस बीच, भारती की मौजूदगी की सूचना मिलते ही अमेठी पुलिस वहां पहुंची और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अमेठी के जगदीशपुर थाने में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में भारती को गिरफ्तार कर अमेठी ले गई. बाद में भारती को सुलतानपुर जिले में स्थित एमपी/एमएलए अदालत में पेश किया गया. जज पीके जयंत ने भारती की जमानत अर्जी खारिज कर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया.

सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने अदालत से कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा जब तक संबंधित पत्रावली नहीं पेश किया जाता, तब तक जमानत अर्जी पर सुनवाई सम्भव नहीं है. इसी आधार पर न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर 13 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी. दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती के साथ हुए इस मामले को लेकर आप और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर शुरू हो गया है.

#WATCH: Aam Aadmi Party (AAP) MLA from Delhi's Malviya Nagar, Somnath Bharti being brought out of court by Police, after he was sent to 14-day judicial custody by a court in Sultanpur.

He was arrested in connection with his alleged remarks on hospitals and government in UP. https://t.co/GDU5YZBEwF pic.twitter.com/7a8kyOcmtd

— ANI UP (@ANINewsUP) January 11, 2021