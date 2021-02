Abhyudaya Yojana Online, UP CM Yogi Adityanath to inaugurate Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज Mukhyamantri Abhyudaya Yojana का शुभारंभ कर रहे हैं. इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. Also Read - UP Panchayat Election 2021: बदला-बदला सा होगा इस बार का पंचायत चुनाव, जानिए क्या हो रही है तैयारी

लखनऊ में सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ उन छात्रों से मिल रहे हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कोचिंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.

Abhyudaya Yojana के तहत वे छात्र जो आईएएस, आईपीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाया जाएगा.

इस योजना के तहत बनाए गए कोचिंग सेंटर्स पर मंगलवार यानी वसंत पंचमी के दिन से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी. क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित होंगी. इतना ही नहीं छात्रों को विभिन्न कोर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी मैटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा. जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंट नहीं कर पाएंगे वे यूट्यूब और फेसबुक उसे एक्सेस कर सकते हैं.

शुरुआत में ये कोचिंग व्यक्तिगत स्तर पर शुरू किए जा रहे हैं. इसके बाद इसे जिला स्तर पर शुरू किया जाएगा.

इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए जाने के 20 घंटे के भीतर 97 हजार उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. इस महीने की 10 तारीख को ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी.

इसमें से 40 हजार ऐसे छात्र थे जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं. इसके अलावे 4 हजार से अधिक छात्रों ने नीट और 2500 से अधिक छात्रों ने जी मेन्स की तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.

इस योजना के तहत शिक्षकों को चुनने का काम एक 12 सदस्यीय कमेटी को दिया गया है. वे ही इस योजना के लिए सभी जरूरी इंतजाम करेंगे.