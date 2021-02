Abhyudaya Yojana: उत्तर प्रदेश में अब गरीब मेधावी छात्रों को फ्री में कोचिंग की सुविधा मिलेगी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath)ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभ्युदय योजना (Abhyuday Yojna) का आज शुभारंभ किया है. आज सुबह साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने पंजीकृत छात्रों से संवाद भी किया. Also Read - Pradhan Mantri Awas Yojana: बाराबंकी में फर्जीवाड़े का खुलासा, अफसरों ने इस तरह बांट दिए थे घर

योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये योजना गरीब छात्रों के समग्र विकास के लिए एक ‘पथप्रदर्शक’ है. जब कोविड की वजह से कोटा और प्रयागराज में लगभग 30,000 प्रतियोगी परीक्षा की संभावनाएँ अटक गई थीं, तो हमने राज्य में इसी तरह की कोचिंग सुविधाएं देने का फैसला किया था. Also Read - CM Abhyudaya Yojana Online Apply: अभ्युदय योजना से सभी को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

