यूपी में बड़ा हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली पुल से नदी में गिरने से 8 बच्चों, 2 महिलाओं समेत 11 की मौत

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है. एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पुल से गिर जाने से आठ बच्चों और दो महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब 24 लोग घायल हुए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई जनहानि पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाएं और उचित इलाज सुनिश्चित करें.

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि यह हादसा तब हुआ, जब लोग भागवत कथा के लिए गर्रा नदी से पानी लाने जा रहे थे. 11 लोगों में से आठ बच्चे हैं और दो महिलाएं हैं. इस घटना में करीब 24 लोग घायल हुए हैं. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने कहा कि गंभीर रूप से घायल सात लोगों सहित 24 लोगों में से इक्कीस का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है.