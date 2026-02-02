Hindi Uttar Pradesh

After 9 Year Love Story They Got Married But Few Weeks Later She Killed Her Husband Youll Be Shocked To Know About This Horrific Incident

9 साल की प्रेम कहानी के बाद हुई शादी, कुछ हफ्ते बाद ही पत्नी ने पति का घोंट दिया गला- खौफनाक वारदात जानकर हिल जाएंगे!

UP News Today: ज्योति ने पति जितेंद्र की हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए नया क्राइम सीन बना दिया. हत्या में उसके माता-पिता और भाई ने भी ज्योति का साथ दिया.

UP News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल को दहलाने वाला एक मामला सामने आया है. बरेली के इज्जतनगर इलाके में 33 साल के जितेंद्र का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला. जितेंद्र की ज्योति की शादी 9 साल के रिलेशनशिप के बाद हुई थी. दोनों ने प्रेम विवाह किया था. शुरुआत में मौत को लेकर किसी को कोई शक नहीं हुआ. पड़ोसियों को बताया गया कि जितेंद्र ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. पोस्टमार्टम में मौत का कारण ‘गला घोंटना’ था.सभी सबूतों को एक साथ जोड़ने के बाद, पुलिस ने बताया कि जितेंद्र का गला उसकी पत्नी ने घोंटा था, जबकि उसके ससुर, सास और साले ने उसे पकड़ रखा था. इसके बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को मफलर से खिड़की की ग्रिल से लटका दिया गया. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस साले की तलाश कर रही है.

25 नवंबर को हुई थी शादी

पत्नी ज्योति और पीड़ित जितेंद्र कुमार यादव ने पिछले साल 25 नवंबर को शादी की थी, जो उनके स्टूडेंट दिनों में शुरू हुए 9 साल के रिश्ते के बाद हुई थी. पुलिस के मुताबिक, शादी हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार और दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी. पुलिस के मुताबिक, शादी के कुछ हफ्तों के अंदर ही पैसों को लेकर दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी. पुलिस का आरोप है कि जितेंद्र ने ज्योति के बैंक अकाउंट से 20,000 रुपये निकाले और ऑनलाइन जुए में हार गया. इस नुकसान की वजह से दोनों के बीच बार-बार झगड़े होने लगे.

26 जनवरी को, जब ज्योति ने अपने पति से गायब पैसों के बारे में पूछा तो बात बढ़ गई और हाथापाई में बदल गई. उस समय, ज्योति ने कथित तौर पर अपने माता-पिता और भाई को किराये के घर पर बुलाया. यह घर इज्जतनगर इलाके की गिरजा शंकर कॉलोनी में है. जितेंद्र शादी के बाद से ज्योति के साथ वहीं रह रहा था. वह मूल रूप से इटावा जिले के भौपुरा गांव का रहने वाला था.

कैसे हुई जितेंद्र की मौत?

पुलिस के मुताबिक, ज्योति के बुलाने पर उसके पिता कालीचरण, मां चमेली और भाई दीपक घर पहुंचे. पुलिस का दावा है कि झगड़े के दौरान माता-पिता और भाई ने जितेंद्र के हाथ-पैर पकड़ लिए, जबकि ज्योति ने उसका गला घोंट दिया. पुलिस का कहना है कि जब जितेंद्र ने कोई हरकत नहीं की तो परिवार ने हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की. कथित तौर पर उसके शरीर को मफलर से बांधकर खिड़की या वेंटिलेटर की ग्रिल से लटका दिया गया ताकि ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है. इसके बाद पड़ोसियों को यह कहकर शोर मचाया गया कि दामाद ने फांसी लगा ली है.

शुरुआत में पुलिस ने भी माना खुदकुशी

26 जनवरी को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरू में मौत को संदिग्ध आत्महत्या माना गया. जितेंद्र का शव किराये के मकान में लटका हुआ मिला और तुरंत कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस बात का खंडन करे. लेकिन जितेंद्र के भाई अजय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने ज्योति और तीन अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया.

पोस्टमॉर्टम में क्या हुआ खुलासा?

पोस्टमॉर्टम में यह निष्कर्ष निकला कि मौत का कारण गला घोंटना था न कि फांसी, जिससे आत्महत्या की बात खारिज हो गई. इस नतीजे के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी. ज्योति के भाई दीपक को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने कहा कि उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.

ज्योति ने क्या दिया बयान

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान ज्योति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने पति की मौत से जुड़ी घटनाओं का ब्योरा दिया. उसने बताया कि वह और जितेंद्र एक-दूसरे को अपने स्टूडेंट दिनों से जानते थे. जितेंद्र बरेली में स्थित एक प्रमुख सरकारी रिसर्च संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम करता था. वहीं, ज्योति उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट बस कंडक्टर के तौर पर काम कर रही थी.

बयान के मुताबिक, शादी के बाद के हफ्तों में पैसों के मामलों को लेकर बार-बार होने वाले झगड़ों ने कपल के बीच कड़वाहट बढ़ा दी थी. उसने दावा किया कि घटना वाले दिन, बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथ से निकल गई. इसके बाद उसने अपने परिवार को बुलाया था. पुलिस का आरोप है कि इसके बाद हुई लड़ाई के दौरान, उसके माता-पिता और भाई ने जितेंद्र को पकड़ लिया, जिससे उसे ‘गुस्से में’ उसका गला घोंटने का मौका मिल गया. उसकी मौत के बाद परिवार ने कथित तौर पर मिलकर सीन को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की.