AAP-TMC और उद्धव की सेना के बाद क्या अब यूपी में होने जा रहा सियासी खेल? समाजवादी पार्टी में टूट के दावों से मची खलबली

देश की विपक्षी पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है. पार्टी में टूट का ये सिलसिला पंजाब की AAP से शुरू हुआ फिर पश्चिम बंगाल की TMC से होते हुए महाराष्ट्र की शिवसेना (UBT) तक पहुंचा. अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़े राजनीतिक बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने सपा में टूट की अटकलों को हवा दे दी है. राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी (SP) के भीतर बड़ी टूट होने वाली है. हालांकि, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में टूट की अटकलों को सिरे से खारिज किया है.
ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार (17 जून 2026) को एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा, “सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल की राजनीति पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है. क्योंकि, समाजवादी पार्टी के कई नेता BJP में जाने के लिए तैयार बैठे हैं.” राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक पोस्ट किया, “समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है. पूरी सपा BJP में जाने को तैयार बैठी है.”
VIDEO | Uttar Pradesh Minister and Suheldev Bharatiya Samaj Party president Om Prakash Rajbhar has claimed that a major split was likely in the Samajwadi Party and that several SP leaders were ready to join the BJP. Rajbhar said, “Ram Gopal ji, in order to protect his family,… pic.twitter.com/pPJBGedyo7
— Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2026
राजभर ने कहा, “समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें उन नेताओं के नाम बताए गए हैं, जो समाजवादी पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं. राम गोपाल यादव अखिलेश के चाचा लगते हैं.” हालांकि, राजभर के इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है. न ही राम गोपाल यादव की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है.
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वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजभर के दावों को खारिज किया. उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायरी के अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, “दाना और गाना, कब तक चलेगा ये अफसाना.”
#WATCH | Lucknow | On UP Minister OP Rajbhar’s statement, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav says, “Dana aur gana kab tak chalega yeh afsana.” pic.twitter.com/HesS9KT3mn
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 17, 2026
ओम प्रकाश राजभर के बयान पर Zee News ने फोन पर राम गोपाल यादव से प्रतिक्रिया ली. यादव ने कहा, “मूर्खों की बातों का मैं कोई नोटिस नहीं लेता हूं. समाजवादी पार्टी में टूट का कोई सवाल ही नहीं है. जो कह रहा है वह अपनी पार्टी की चिंता करे.”
वहीं, समाजवादी पार्टी से सांसद अफजल अंसारी ने भी टूट की अटकलों को खारिज किया है. अंसारी ने कहा, “समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं है. सभी एक जुट हैं. कभी समाजवादी में टूट नहीं होगी, सपा से लोग जुड़ रहे है. सपा की साइकिल बिल्कुल सेफ है.”
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समाजवादी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी ताकत है. पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. ऐसे में अगर पार्टी के भीतर किसी तरह की टूट होती है, तो उसका सीधा असर राज्य की राजनीतिक तस्वीर पर पड़ सकता है. हालांकि, अभी तक पार्टी नेतृत्व की ओर से किसी बड़े असंतोष या संभावित विभाजन के संकेत सार्वजनिक रूप से नहीं मिले हैं.
ऐसे में समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की प्रतिक्रिया से ही साफ हो पाएगा कि राजभर का दावा राजनीतिक बयानबाजी है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट.
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