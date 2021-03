वाराणसी: उत्तर प्रदेश (UP) के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा (POTA) लगाने वाले पूर्व उप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह पर वर्ष 2004 में दर्ज तोड़फोड़ और मारपीट का मुकदमा वापस ले लिया गया है. वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट पर शैलेंद्र कुमार सिंह पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश जारी किया है. इस पर खुशी जताते हुए पूर्व डिप्‍टी एसपी सिंह ने शैलेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख कर बताया है कि मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया, तो मुझे डिप्टी एसपी के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था. इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर, मेरे ऊपर वाराणसी में अपराधिक मुकदमा लिखा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया. Also Read - UP News: छेड़छाड़ से परेशान 15 साल की नाबालिग ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर

बता दें कि शैलेंद्र सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी ने जिलाधिकारी कार्यालय के रेस्ट रूम में घुसकर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी. Also Read - UP Panchayat Election 2021: पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्‍मीदवार की हत्‍या, प्रधान समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज

पूर्व डिप्‍टी एसपी सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘2004 में जब मैंने माफिया मुख्तार अंसारी पर एलएमजी केस में पोटा लगा दिया था, तो मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया. जिसे न मानने के फलस्वरूप मुझे डिप्टी एसपी के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था. इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर, राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर वाराणसी में अपराधिक मुकदमा लिखा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया. ‘ Also Read - Muzaffarnagar Riots-2013: कोर्ट ने मंत्री, बीजेपी MLA समेत 12 नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दी

पूर्व डिप्‍टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने आगे लिखा है, ‘लेकिन जब माननीय. योगी जी की सरकार बनी तो, उक्त मुकदमे को प्राथमिकता के साथ वापस लेने का आदेश पारित किया गया, जिसे माननीय सीजेएम न्यायालय द्वारा 6 मार्च, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई. माननीय न्यायालय के आदेश की नकल आज ही प्राप्त हुई. मैं और मेरा परिवार माननीय योगी जी की इस सहृदयता का आजीवन ऋणी रहेगा. संघर्ष के दौरान मेरा साथ देने वाले सभी शुभेक्षुओं का, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.

बता दें कि शैलेंद्र सिंह ने जनवरी 2004 में यूपी एसटीएफ के वाराणसी प्रभारी रहने के दौरान भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के पूर्व मुख्तार अंसारी के द्वारा एलएमजी खरीदने की घटना का खुलासा करने के साथ ही उस पर पोटा लगाया था. सिंह ने दावा किया था कि तत्कालीन सरकार ने उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था और इससे खिन्न होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. शैलेंद्र सिंह के डिप्‍टी एसपी पद से इस्तीफा देने के कुछ माह बाद उन पर डीएम कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में शैलेंद्र सिंह को जेल भी जाना पड़ा था.