लखीमपुर खीरी: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक-दूसरे से जुड़े. बातचीत हुई और बातचीत दोस्ती में बदल गई. दोस्ती (Friendship on Social Media) इस कदर बढ़ी कि लड़के ने इसके कुछ और मायने हो गये. वह लड़की को दोस्ती से बढ़कर समझने लगा. इतना बढ़कर कि बेंगलुरु से लखनऊ फ्लाइट (Bengaluru to Lucknow Flight) से पहुंच गया. फिर लखनऊ से यूपी के जिला लखीमपुर (Lakhimpur Khiri) में लड़की के घर के बाहर भी. यहाँ तक पहुँचने को 2 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा सफ़र किया, इतना सब करने के बाद भी लड़के के साथ एक नहीं कई ताज्जुब वाली घटनाएं हो गईं.

सलमान नाम का ये लड़का यूपी के देवरिया का रहने वाला है. वह बेंगलुरु में जॉब करता है. उसकी सोशल मीडिया पर लखीमपुर खीरी की रहने वाली लड़की से दोस्ती हुई. दोस्ती आगे बढ़ गई. लड़की का हाल ही में जन्मदिन था. लड़का लड़की को सरप्राइज़ देने के लिए बेंगलुरु से फ्लाइट से लखनऊ आया, फिर सड़क के रास्ते लखीमपुर पहुँच गया.

लड़का लड़की के घर के बाहर भी पहुँच गया. लड़की बाहर आई. लड़की के परिजन भी बाहर निकले और फिर लड़की ने लड़के को पहचानने से ही मना कर दिया. लड़का लड़की के जन्मदिन के लिए कई चॉकलेट और टेडी बीयर तथा अन्य तोहफे लेकर पहुंचा था, लेकिन पहचाने जाने से इनकार पर वह सन्न रह गया. लड़की नाबालिग भी थी. लड़की की उम्र 18 साल से कम थी.

इसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस को बुला लिया. पुलिस लड़के को थाने ले गई. लड़का रात भर थाने में रहा. कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि लड़की के परिजनों ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी कराने से इंकार कर दिया. लड़के को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

कोतवाली प्रभारी ने बताया, सलमान की जब तलाशी ली गयी तो उसके पास से लखनऊ से बेंगलुरू का 11 जनवरी का वापसी का फ्लाइट (Flight) का टिकट और कुछ रुपए बरामद हुये. युवक ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि लड़की के साथ उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी और वह उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे (Birthday Gift) देने आया था.