गोंडा: अभी राजस्थान के करौली गांव में पुजारी को जमीनी विवाद में जिंदा जलाने का मामला शांत नहीं हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश में एक और जमीनी विवाद में एक मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया है. पुजारी को पर दबंगों ने गोली चला दी. पुजारी की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने कहा कि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Also Read - नवरात्रि में महिला सुरक्षा को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुजारी और कुछ दबंगों के बीच में लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था. शनिवार की रात को दबंगों ने पुजारी पर गोलियां बरसा दी. पीड़ित पुजारी का नाम सम्राट दास है और वह राम जानकी मंदिर में पुजारी है. उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन रविवार तड़के इलाज के लिए लखनऊ रेफर करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. Also Read - By Polls में 'रेप आरोपी' को टिकट देने के फैसले पर उठाए सवाल तो कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ हाथापाई, देखें VIDEO

A priest of a temple at a village in Itia Thok, Gonda was shot at last night. He was admitted to a hospital. Case has been registered against 4 persons. He had land dispute with the accused. We are investigating the matter: Shailesh Kumar Pandey, Gonda Superintendent of Police pic.twitter.com/7MWA91Vx0E Also Read - तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, रुड़की की तहसीलदार सहित 3 लोगों की मौत, पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए शव

— ANI UP (@ANINewsUP) October 11, 2020