UP Election 2022: सात चरणों में होनेवाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज कल यानी 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान से होगा. इससे पहले आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला अब चरम पर है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि ये सभी कहते हैं यूपी में अपराध खत्म हो गया है, माफिया और अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं. तो ये बताएं कि मेरी कार पर फिर गोली किसने चलाई.Also Read - UP Assembly Election 2022: बसपा उम्मीदवार का बड़ा आरोप-प्रशासन ने दी धमकी, ज्यादा बोलोगे तो एनकाउंटर कर देंगे

बता दें कि कुछ दिनों पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला हुआ था. इसके बाद ओवैसी को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है. अब ओवैसी ने अपनी कार पर हुए हमले को लेकर सवाल पूछा है कि यूपी के सीएम का कहना है कि उन्होंने सभी अपराध समाप्त कर दिए हैं, अब हर कोई इसे करने से डरता है, अपराधी और माफिया भाग गए हैं. फिर वो ये बताएं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाईं? गृहमंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब माफिया जेल जाएगा. फिर गोलियां चलाने वाले कौन थे? Also Read - Punjab Elections 2022: PM मोदी बोले- बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साझेदार बनाना चाहते हैं 'नवां पंजाब'

CM says he has ended all crime, now everyone is scared to do it, criminals & mafia have run away. Then who were the ones who fired bullets at me? HM & PM says that now mafia goes to jail. Then who were the ones who shot bullets?: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Sambhal (08.02) pic.twitter.com/AXn666XoMO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 9, 2022