Akhilesh Yadav Elected Samajwadi Party president: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई. इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब और डॉ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों के साथ जुड़ कर हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें. जिन शक्तियों से हमें संघर्ष करना है वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं.Also Read - अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार चुने गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Lucknow, Uttar Pradesh | Akhilesh Yadav again elected as the national president of Samajwadi Party at the party’s national conference

(Pic source: Samajwadi Party Twitter handle) pic.twitter.com/jpLYV5C3n8

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 29, 2022