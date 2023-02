मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले अखिलेश यादव- '2024 से पहले हार मान चुकी है भाजपा', संजय राउत बोले- क्या बीजेपी में सब संत हैं?

Manish Sisodia Arrested: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की सोमवार को आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए वह विपक्ष की राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है. अखिलेश ने सोमवार को ट्वीट किया, “दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि वह शिक्षा ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के भी खिलाफ है. दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को शहर की सातों सीटों पर हराकर देगी.

इससे पहले, एक अन्य ट्वीट में सपा अध्यक्ष ने कहा, “मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार वर्ष 2024 से पहले ही हार मान चुकी है, इसीलिए अलग-अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है, लेकिन संघर्षशील लोग जेल जाने से नहीं डरते. सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है.” गौरतलब है कि सीबीआई ने वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया था.

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर SBI, LIC के अधिकारियों ने निजी कंपनी में पैसा लगाया तो उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच कर जेल भेजना चाहिए. लेकिन जेल वह जा रहे जो सुधार कर रहे हैं. मित्र की पहचान बुरे दिन में होती. भाजपा बताए कि क्या वह अपने मित्र के साथ हैं या नहीं.

वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई दिखाती है कि केंद्र विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे. चाहे वह महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, केंद्र विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा हो या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रहा हो.चाहे सिसोदिया हों, नवाब मलिक हों, अनिल देशमुख हों या मैं…क्या बीजेपी में संत हैं?