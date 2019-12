लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि वह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए फार्म नहीं भरेंगे. उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी एनपीआर का बहिष्कार करने को कहा. उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा तय नहीं करेगी कि मैं भारतीय हूं या नहीं. हम रोजगार चाहते हैं, एनपीआर नहीं.

Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav in Lucknow: If need arises, I will be the first one who will not fill any form, but the question is if you will support or not. Hum nahi bharte NPR, kya karenge aap? pic.twitter.com/Fb0bSnjXYv

— ANI UP (@ANINewsUP) December 29, 2019