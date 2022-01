Ex IPS officer Asim Arun Joins BJP: कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस विषय को चुनाव आयोग के सामने उठाउंगा और उनसे अपील करूंगा कि उन सभी अधिकारियों को भी हटाया जाए तो कार्यकाल के दौरान असीम अरुण के साथ कार्यरत थे. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग (Election Commission) ऐसा नहीं कर सकता है तो उसके निष्पक्ष चुनाव (Fair Election) कराने के दावे पर सवाल खड़े होंगे.Also Read - UP Election 2022: कौन हैं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, क्या भाजपा में होंगी शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ

#WATCH | I will complain to the Election Commission to remove all officials who joined BJP with Asim Arun… Questions will arise on the EC if it doesn’t probe the matter; we won’t believe the EC is working fairly: SP chief Akhilesh Yadav, on ex-IPS officer Asim Arun joining BJP pic.twitter.com/wozDyOpDZK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2022