Opinion: राम मंदिर पर सवाल, सनातन पर सियासत! क्या 2027 चुनाव की तैयारी में जुटे हैं अखिलेश यादव?

राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव के बयान से राजनीतिक बहस तेज हो गई है. जानिए राम जन्मभूमि से जुड़ा यह मामला आखिरकार क्या है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 10, 2026, 9:48 PM IST
Opinion: राम मंदिर पर सवाल, सनातन पर सियासत! क्या 2027 चुनाव की तैयारी में जुटे हैं अखिलेश यादव?
राम मंदिर विवाद और आंदोलन के दौरान, सपा का रुख हमेशा से बहस का रहा है. (Photo from IANS)

श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष (यूपी गोसेवा आयोग): यूपी की राजनीति में एक बार फिर राम मंदिर चर्चा का विषय बन गया है. इस बार वजह बने हैं समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे को लेकर सवाल उठाए हैं. उनके आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. विरोधी दलों का कहना है कि जिस राम मंदिर के निर्माण का सपा ने सालों तक विरोध किया, उसी मंदिर को लेकर अब सवाल उठाना राजनीतिक अवसरवाद जैसा लगता है. आलोचकों का मानना है कि मंदिर की भव्यता, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उसके महत्व पर कभी सकारात्मक टिप्पणी न करने वाले नेताओं द्वारा अचानक चढ़ावे की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करना लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है.

राम मंदिर को लेकर सपा का एक ही रुख

राम मंदिर विवाद और आंदोलन के दौरान, सपा का रुख हमेशा से बहस का रहा है. 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई और गोलीकांड का जिक्र आज भी राजनीतिक चर्चाओं में होता है. इसके अलावा, राम मंदिर मामले में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी सपा का रुख सवालों के घेरे में रहा. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आज जब राम मंदिर को लेकर नए आरोप लगाए जा रहे हैं, तो लोग पार्टी के पुराने रुख को भी याद कर रहे हैं. दूसरी ओर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि मंदिर से जुड़े सभी वित्तीय कामकाज नियमित ऑडिट और तय प्रक्रियाओं के तहत संचालित होते हैं.

और पढ़ें: राम मंदिर के दान को लेकर गरमाई राजनीति, अखिलेश यादव के आरोपों पर ट्रस्ट ने खोला हिसाब-किताब

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भी उठ रहे सवाल

हाल के दिनों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों को लेकर भी राजनीति तेज हुई है. विपक्षी दलों और भाजपा समर्थकों का आरोप है कि कुछ धार्मिक हस्तियों के बयानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी तरह गोसंरक्षण का मुद्दा भी चर्चा में है. आलोचकों का कहना है कि आज गोसंरक्षण की बात करने वाले नेताओं के शासनकाल में अवैध बूचड़खानों और गोवंश तस्करी जैसे मुद्दों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई थी. ऐसे आरोपों के कारण राजनीतिक विरोधी सपा की नीतियों और वर्तमान बयानों के बीच विरोधाभास होने की बात कहते हैं.

तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर जारी है बहस

बता दें समाजवादी पार्टी पर लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं. विरोधियों का दावा है कि सपा सरकारों के दौरान कई फैसले विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर लिए गए, जबकि पार्टी हमेशा इन आरोपों को खारिज करती रही है. मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर आतंकवाद के आरोपियों पर मुकदमे वापस लेने जैसे पुराने मुद्दे भी समय-समय पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते रहते हैं. इसी कारण जब राम मंदिर, सनातन या धार्मिक मामलों पर सपा की ओर से कोई बयान आता है तो उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाने लगते हैं.

2027 चुनाव से पहले हिंदू वोटों पर नजर?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं. ऐसे में राम मंदिर, सनातन, गोसंरक्षण और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि अखिलेश यादव एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक मुद्दों पर पूरी तरह विरोध या समर्थन की जगह मध्यम रास्ता अपनाया जाए. हालांकि, यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला जनता करेगी. फिलहाल इतना जरूर है कि राम मंदिर से लेकर सनातन और हिंदू वोट बैंक तक, ये सभी मुद्दे आने वाले चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं.

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