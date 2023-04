समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव को देखते हुए एनकांउटर कर रहे है. मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने एक ब्राह्मण मां-बेटी पर बुलडोज़र चलाया उन्हें क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया.क्या आज का भारत यह है कि कमज़ोर की जान ले लें? क्या संविधान में जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे? उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर के नोटिस पुलिस को क्यों मिले हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि बलिया में एक छात्र नेता की मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने मार-मारकर जान ले ली. क्या आज का भारत ये है. क्या आज का भारत ऐसा है जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं वो नहीं मिलेंगे. क्या एक आईपीएस यूपी से नहीं भागा था. अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है.