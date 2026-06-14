Opinion: अदिति यादव पर टिप्पणी के बाद बहस तेज, क्या राजनीतिक दलों की चुप्पी है जिम्मेदार?

अदिति यादव विवाद के बाद राजनीति में महिलाओं को निशाना बनाने की संस्कृति पर फिर बहस तेज हो गई है. जानिए राजनीतिक व्यवहार और पार्टी कल्चर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं.

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महिलाओं को लेकर टिप्पणियां, निजी जीवन पर चर्चा और सोशल मीडिया अभियानों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. (Photo from IANS)

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणियों ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है. पार्टी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला बोला. वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेताओं और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर अदिति के समर्थन में बयान दिए. किसी भी राजनीतिक मतभेद को परिवार या महिलाओं तक ले जाना लोकतांत्रिक राजनीति की परंपरा नहीं माना जाता है. लेकिन इस पूरे विवाद के बाद एक सवाल सामने आया है – क्या ऐसी घटनाएं अपवाद हैं या राजनीति में धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही हैं?

राजनीति में विरोध और निजी हमलों की रेखा क्यों धुंधली हुई?

भारतीय राजनीति में तीखे आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में निजी टिप्पणियां और सोशल मीडिया आधारित हमले ज्यादा दिखाई देने लगे हैं. कई बार समर्थकों का उत्साह और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उस सीमा को पार कर जाती है, जहां बहस मुद्दों से हटकर व्यक्ति तक पहुंच जाती है. महिलाओं को लेकर टिप्पणियां, निजी जीवन पर चर्चा और सोशल मीडिया अभियानों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. इससे यह धारणा भी बनी कि राजनीतिक दल कई बार ऐसी घटनाओं पर तब ज्यादा मुखर होते हैं, जब मामला सीधे उनके अपने नेताओं या परिवार से जुड़ जाता है.

पुराने उदाहरण क्यों बार-बार चर्चा में आते हैं?

यूपी की राजनीति में जब राजनीतिक मर्यादा और महिलाओं के सम्मान की बात होती है, तो पुराने विवाद फिर चर्चा में आ जाते हैं. राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई मौके रहे हैं, जब महिला नेताओं को व्यक्तिगत टिप्पणियों, भीड़ के व्यवहार या राजनीतिक कटाक्ष का सामना करना पड़ा. यही वजह है कि हर नए विवाद के साथ पुराने उदाहरणों की तुलना शुरू हो जाती है. आलोचक मानते हैं कि राजनीतिक दलों को केवल बयान देने के बजाय अपने संगठन और समर्थकों के व्यवहार को लेकर भी स्पष्ट संदेश देना चाहिए.

सोशल मीडिया ने बहस को और कठिन बना दिया

राजनीतिक संवाद का बड़ा हिस्सा अब सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है और यही वजह है कि विवाद पहले से ज्यादा तेजी से फैलते हैं. अलग-अलग दलों की महिला नेता, प्रवक्ता, पत्रकार और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी महिलाएं कई बार ऑनलाइन ट्रोलिंग और निजी हमलों की शिकायत कर चुकी हैं. इससे यह सवाल मजबूत हुआ है कि क्या राजनीतिक दलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आचार-व्यवहार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए.

केवल एक पार्टी नहीं, पूरी राजनीति के लिए चुनौती

अदिति यादव का मामला सिर्फ एक राजनीतिक दल या एक परिवार तक सीमित बहस नहीं माना जा रहा. इसने फिर यह चर्चा शुरू कर दी है कि लोकतंत्र में असहमति की भाषा कैसी होनी चाहिए. विचारों पर टकराव राजनीति का हिस्सा है, लेकिन निजी हमले और महिलाओं को निशाना बनाना राजनीतिक संस्कृति को कमजोर करता है. चुनौती सिर्फ बयान देने की नहीं, बल्कि ऐसी राजनीतिक सोच तैयार करने की है जिसमें विरोध हो, लेकिन मर्यादा भी बनी रहे.