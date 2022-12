'100 विधायक लाओ, बन जाओ मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव ने दिया यूपी के डिप्टी सीएम को खुला ऑफर

Rampur By Election 2022: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को सपा में आने और मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं. ये लोगों मौके की तलाश में हैं कब मुख्यमंत्री बनें. मैं दोनों उपमुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं 100 विधायक लेकर आइए हमारे पास और मुख्यमंत्री बन जाइए. अगर दोनों लोग 100 विधायक लेकर आते हैं तो सपा का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा. यही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनें. अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पहले भी हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था. अखिलेश ने रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी के समर्थन में गुरुवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही.

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के दोनों उपमुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. “हमने तो उनको खुला ऑफर दिया है कि 100 विधायक ले आओ, हम समर्थन देंगे. सीएम तुम बन जाना, हम बाहर से समर्थन देंगे. सपा मुखिया ने कहा कि एक उपमुख्यमंत्री की स्थिति यह है कि वह किसी डॉक्टर का तबादला भी नहीं कर सकते. दूसरे डिप्टी सीएम साहब का विभाग बदल दिया गया है. उनको ऐसा विभाग दे दिया गया है, जिसमें बजट ही नहीं है.