बिजनौर (उत्तर प्रदेश): समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने गुरुवार को यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बिजनौर (in Bijnor) में बीजेपी की ‘वंशवादी राजनीति’ वाले बयान पर पलटवार किया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, परिवार पर गर्व है, परिवार को छोड़कर झोला लेकर नहीं भागेंगे. बिजनौर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि जिनके पास परिवार होता है वे ही एक परिवार का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन वे नहीं जिनके पास परिवार नहीं होता है. बीजेपी को अपने आखिरी घोषणापत्र के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए, क्योंकि वे 5 साल पहले किए गए वादों को पूरा नहीं कर सके.Also Read - कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 22 फरवरी से, RSS से जुड़ा है मामला

Akhilesh Yadav hits back at BJP’s ‘dynastic politics’ remarks, says ‘proud to have family, won’t run away with jhola leaving family behind’

