Opinion: सैफई परिवार में भरोसे का संकट बरकरार…शिवपाल से लोहिया ट्रस्ट की कमान छिनने से नई बहस को जन्म

अखिलेश यादव के हाथ लोहिया ट्रस्ट की कमान आने से सपा और सैफई परिवार की राजनीति फिर चर्चा में है. शिवपाल यादव की भूमिका और 2027 चुनाव अहम हैं.

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भावेष पांडेय: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इससे पहले प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव हुआ है. राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट की कमान अब अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है. करीब नौ साल तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालने वाले शिवपाल सिंह यादव को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है.

लेकिन समझने वाली बात यह है कि अखिलेश का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है. 2027 के चुनाव से पहले यह फैसला समाजवादी पार्टी के भीतर सत्ता, विरासत और भरोसे के बदलते समीकरण को दिखाता है. यह बताता है कि मुलायम परिवार में अब भी सब कुछ सामान्य नहीं है. परिवार के भीतर भरोसे का संकट है. अखिलेश और शिवपाल के बीच रस्साकशी भले अब खुलकर दिखाई न देती हो, लेकिन उसके निशान साफ नजर आते हैं. यानी पिछले करीब 10 साल से चली आ रही तनातनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

चाचा से विरासत का एक और केंद्र दूर

लोहिया ट्रस्ट समाजवादी विचारधारा और उसकी विरासत से जुड़ी संस्था है. 2017 से इसकी कमान शिवपाल सिंह यादव के पास थी. लेकिन शिवपाल को इसकी जिम्मेदारी मिलने के पीछे भी सैफई परिवार के पुराने विवाद की कहानी जुड़ी है. सपा सरकार के दौरान अखिलेश और शिवपाल के बीच अदावत बढ़ी तो पार्टी और परिवार में बवाल खड़ा हो गया. अखिलेश और शिवपाल आमने-सामने आ गए. अखिलेश ने शिवपाल को पार्टी से बाहर कर दिया. दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला. इस पूरे संघर्ष के बीच मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी.

अब करीब नौ साल बाद उसी ट्रस्ट की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है. यानी जिस राजनीतिक परिवार में कभी शिवपाल संगठन और सत्ता के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाते थे, वहां आज समाजवादी विरासत के प्रमुख संस्थानों का नियंत्रण लगातार अखिलेश के हाथों में सिमटता जा रहा है. इसे महज पदों की अदला-बदली कह देना आसान है, लेकिन राजनीति में पद सिर्फ पद नहीं होते. वे प्रभाव का केंद्र होते हैं, राजनीतिक पहचान का आधार होते हैं और आने वाली भूमिका का संकेत भी देते हैं. यही वजह है कि लोहिया ट्रस्ट का यह बदलाव सैफई परिवार की राजनीति को फिर चर्चा में ले आया है.

तल्खी कम हुई, लेकिन भरोसा पूरी तरह लौटा?

अखिलेश और शिवपाल के बीच 2016-17 का विवाद किसी से छिपा नहीं है. एक समय परिवार और पार्टी के भीतर खुला टकराव था. शिवपाल ने अलग पार्टी बनाई और सपा से अलग राजनीतिक रास्ता अपनाया. अखिलेश और शिवपाल के बीच भी जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुए. बाद में दोनों फिर एक मंच पर आए और रिश्तों में पहले जैसी तल्खी दिखाई नहीं दी. लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीतिक मेल-मिलाप का मतलब पुराने स्तर का भरोसा भी लौट आना है? आज शिवपाल सपा के साथ हैं, लेकिन अखिलेश की राजनीति में उनकी भूमिका पहले जैसी केंद्रीय दिखाई नहीं देती. उन्हें कोई बड़ी स्वतंत्र जिम्मेदारी भी नहीं मिली है. न ही अखिलेश अपनी राजनीति में उन्हें पहले की तरह प्रमुख चेहरे के तौर पर आगे करते दिखते हैं. ऐसे में लोहिया ट्रस्ट से उनकी विदाई उसी दूरी की एक नई कड़ी दिखाई देती है, जो परिवार के पुराने संघर्ष के बाद बनी थी.

2027 से पहले अखिलेश का बढ़ता केंद्रीकरण

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोहिया ट्रस्ट की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आना उनके राजनीतिक केंद्रीकरण को और स्पष्ट करता है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान पहले से उनके हाथ में है. अब समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक और प्रमुख संस्थान की जिम्मेदारी भी उनके पास है. यही वह स्थिति है जो सपा की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े करती है. परिवार के दूसरे बड़े चेहरों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस कितना बचा है? शिवपाल जैसे पुराने और प्रभावशाली नेता की भूमिका आखिर कहां है?

परिवार साथ, लेकिन शक्ति का केंद्र एक

सैफई परिवार की पुरानी कलह अब खुले टकराव के रूप में सामने नहीं आती. दोनों साथ दिखाई देते हैं. लेकिन मंच साझा करना और राजनीतिक शक्ति साझा करना एक बात नहीं है. लोहिया ट्रस्ट का फैसला इसी फर्क को सामने लाता है. तल्खी भले कम हुई हो, लेकिन पुराने संघर्ष के बाद भरोसे और अधिकार का संतुलन पहले जैसा नहीं रहा. चाचा की राजनीतिक मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन निर्णायक नियंत्रण अखिलेश के हाथ में है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)