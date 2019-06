नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के धमाकेदार प्रदर्शन ने विपक्षी महागठबंधन की चूलें हिला दी हैं. यही वजह है कि अभी चुनाव को समाप्त हुए एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है कि सपा-बसपा-रालोद के गठबंधन की दीवारें दरकने लगी हैं. सोमवार को जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की ओर से इसके संकेत मिले थे, वहीं मंगलवार को पहले बसपा सुप्रीमो के बयान और इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जवाब ने गठबंधन टूटने की पुष्टि कर दी. बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुछ सीटों के लिए संभावित उपचुनाव अपने बलबूते लड़ने की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि इससे सपा के साथ गठबंधन के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गठबंधन बरकरार रहेगा. वहीं, इस बयान के आने के कुछ ही देर बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो सपा उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी.

अखिलेश और मायावती के बयानों को लेकर अगले कुछ दिनों में यूपी में सियासी उथल-पुथल मचना तय है. इन दोनों नेताओं के बयानों पर अगर गौर करें तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक होकर भी भाजपा से चुनावी जंग में हारे ये दोनों योद्धा, अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन गंवाना नहीं चाहते हैं. खासकर समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन में बने रहना इसलिए भी मुश्किल हो गया है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में यूपी के इस प्रमुख सियासी परिवार से जुड़े कई प्रत्याशियों को ही हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, इसके उलट, बसपा ने लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की, जो 2014 के चुनाव के मुकाबले उसका बेहतरीन प्रदर्शन है.

BSP Chief Mayawati on SP-BSP coalition: It’s not a permanent break. If we feel in future that SP Chief succeeds in his political work, we’ll again work together. But if he doesn’t succeed, it’ll be good for us to work separately. So we’ve decided to fight the by-elections alone. pic.twitter.com/VP20N4zL4Y

