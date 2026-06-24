राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया मोड़! 'कागभुसुंडि' गायब होने पर अखिलेश का बड़ा हमला.. बोले- 'FIR बिना SIT, बिना तीर की कमान'

राम मंदिर चढ़ावा और दान से जुड़े कथित विवाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया मुद्दा उठाते हुए जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/uttar-pradesh/akhilesh-yadav-questions-sit-probe-in-ram-temple-donation-row-raises-issue-of-missing-kagbhusundi-8455853/ Copy

अखिलेश बोले- जांच नहीं, मामला ढंकने की कोशिश! (IMAGE: FILE)

अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी ‘बिना तीर की कमान’ जैसी है.

सपा प्रमुख ने दान में मिली ‘कागभुसुंडि’ के कथित रूप से गायब होने का मुद्दा भी उठाया.

सरकार की गठित एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप चुकी है, जबकि जांच अभी जारी है.

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितताओं के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब ‘कागभुसुंडि’ के गायब होने का मामला उठाते हुए राज्य सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. अखिलेश ने कहा कि एफआईआर के बिना गठित एसआईटी प्रभावी जांच नहीं कर सकती और यह मामले को दबाने की कोशिश लगती है. IANS की खबर के मुताबिक, अखिलेश यादव ने कहा कि बिना एफआईआर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ‘बिना तीर की कमान’ के समान है. उन्होंने आरोप लगाया कि राममंदिर में चढ़ावे, चंदे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश बढ़ रहा है. सपा प्रमुख ने एसआईटी की मंशा और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह जांच से ज्यादा मामले को ढंकने का प्रयास प्रतीत होती है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा को लेकर लिखा कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है. उन्होंने आगे लिखा कि अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय ख़बर आई है.

‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़

उन्होंने कहा कि जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फ़रार न हो सकें. अखिलेश यादव ने लिखा कि जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो एसआईटी की जाँच क्या हासिल कर लेगी और ख़ासतौर से तब जब ये ‘जांच’ से ज़्यादा ‘ढांक’ के लिए बनी है या फिर ‘बांट’ के लिए.

कथित अनियमितताओं के आरोप

उल्लेखनीय है कि राम मंदिर चढ़ावा और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ जोन की पुलिस महानिरीक्षक किरन एस और विशेष सचिव वित्त नीलरतन को शामिल किया गया था.

प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी

जांच दल ने बीते दिनों अयोध्या में विभिन्न पक्षों से पूछताछ करने के साथ ही संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय अभिलेखों की भी गहन पड़ताल की. जांच पूरी करने के बाद एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी तथ्यों की पड़ताल तथा संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी. मामले में अंतिम निर्णय जांच के सभी पहलुओं के परीक्षण के बाद लिया जाएगा.