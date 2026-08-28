Opinion: मौलाना पर सवाल आया तो अखिलेश ने साधी चुप्पी, मुस्लिम वोट के आगे क्या पत्नी का सम्मान भी कुछ नहीं?

सवाल उठ रहे हैं कि अगर वोट के लिए अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान में भी नहीं बोल सकते तो फिर उनके इस दावे पर लोगों को यकीन कैसे होगा कि वह प्रदेश की महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे?

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रामबाबू तिवारी | राजनीति में चुप्पी भी कई बार बयान से ज्यादा सवाल खड़े कर देती है. बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही एक सवाल आया. सवाल था मौलाना साजिद रशीदी द्वारा डिंपल यादव को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का. यह सवाल इसलिए भी मौजूं था, क्योंकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव महिला सम्मान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि सपा सरकार आने पर महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. लेकिन जब डिंपल यादव को लेकर ही सवाल किया गया तो अखिलेश यादव चुप हो गए और बात बदलने लगे.

सवाल यहीं से शुरू होता है. आखिर अखिलेश यादव उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलना चाहते, जहां बात सिर्फ एक सांसद की नहीं, बल्कि उनकी पत्नी के सम्मान की भी है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान में नहीं बोल पा रहे हैं? क्या वजह सिर्फ इतनी है कि अगर अखिलेश यादव एक मौलाना के खिलाफ बोलते हैं तो मुस्लिम वोट छिटकने का डर है? ऐसे में एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है. क्या अपनी पत्नी या एक सांसद का सम्मान वोट पॉलिटिक्स से छोटा है? क्या अपनी पत्नी के सम्मान पर इसलिए नहीं बोला गया कि इससे मुस्लिम वोट छिटक सकता है? सवाल तो यही है कि अगर वोट के लिए अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान में भी नहीं बोल सकते तो फिर उनके इस दावे पर लोगों को यकीन कैसे हो कि वह प्रदेश की महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे?

क्या धर्म देखकर तय होता है कि अखिलेश को कितना बोलना है?

सवाल सिर्फ डिंपल यादव तक सीमित नहीं है. सवाल समाजवादी पार्टी की उस राजनीति का भी है, जिस पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि अपराधी, आरोपी या बयान देने वाले की पहचान देखकर पार्टी के तेवर बदल जाते हैं. ऐसे कई मामले हैं, जब किसी अपराध में मुस्लिम या यादव आरोपी का नाम सामने आया तो अखिलेश यादव चुप हो गए. ऐसे में यह सवाल उठना जायज है कि क्या मुस्लिम वोट महिला सम्मान से बड़ा है? क्योंकि यह सवाल आज का नहीं, बल्कि सपा की राजनीति के लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है.

आजम खान से लेकर आज तक, महिला सम्मान पर सपा की परीक्षा

सपा का इससे जुड़ा पुराना इतिहास है. सपा के दिग्गज नेता रहे आजम खान ने कई बार महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थीं. उन्होंने अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं को भी अपमानित किया. जया प्रदा इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. भारत माता को लेकर भी आजम खान का बयान चर्चा में आया था, लेकिन तब भी सपा और अखिलेश यादव की ओर से ऐसी सख्त प्रतिक्रिया नहीं दिखी, जिसकी अपेक्षा की जाती है.

आज भी सपा में महिला नेताओं के साथ पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले सामने आते रहे हैं. हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण आए हैं, जब सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही महिला नेताओं के साथ मारपीट की. लेकिन इन तमाम घटनाओं पर अखिलेश यादव चुप रहे. ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर जब अखिलेश यादव अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो वह भला प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और उनके अपमान पर कैसे लगाम लगाएंगे?

सपा के इतिहास पर महिला अपराध का दाग

सपा सरकार पर एक बड़ा राजनीतिक दाग महिला सुरक्षा का भी रहा है. सपा सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप यही लगते रहे हैं कि उसके शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर सवालों के घेरे में रही. आज भी आरोप लगाया जाता है कि अखिलेश सरकार के दौरान महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने में डरती थीं और महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे. दूसरे राजनीतिक दल आज भी सपा पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हमला करते हैं. ऐसे में अखिलेश यादव का अपनी पत्नी के अपमान से जुड़े सवाल को टाल जाना और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अंकुश न लगा पाना कई सवाल खड़े करता है. जब महिला सम्मान और सुरक्षा की बात हो, तो सबसे पहले अपने घर और अपनी पार्टी से शुरुआत करने की जरूरत होती है.

मुस्लिमों का नाम आते ही चुप्पी सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं

ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम आरोपियों पर चुप्पी साधते हैं. जब बात महिला अपराध की हो, बड़े से बड़े और जघन्य मामलों में भी उनकी प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं. सूर्या चौहान हत्याकांड इसका बड़ा उदाहरण है. 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या हुई. मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना, लेकिन सपा की ओर से इस मामले पर वैसी मुखरता नहीं दिखाई दी, जैसी बाद में आरोपी के एनकाउंटर को लेकर दिखाई गई. यही वह राजनीति है, जिस पर सवाल उठते हैं.

क्या PDA में महिला सम्मान भी वोट देखकर तय होगा?

अखिलेश यादव लगातार PDA की राजनीति करते हैं. अब वह PDA में ‘A’ को आधी आबादी के रूप में भी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी इस राजनीति के सामने एक और सवाल खड़ा हो गया है. क्या PDA की राजनीति में महिला सम्मान भी राजनीतिक समीकरण देखकर तय होगा? किसी महिला का अपमान करने वाला अगर भाजपा से जुड़ा हो तो सपा के लिए वह बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन अगर वही काम कोई ऐसा व्यक्ति करे, जिसके खिलाफ बोलने से अल्पसंख्यक राजनीति में असहजता पैदा हो सकती हो तो सवाल टाल दिया जाता है? यही धारणा समाजवादी पार्टी के लिए सबसे खतरनाक है.

अपनी पत्नी के सम्मान पर भी चुप्पी?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव को इतना डर है कि अगर वह किसी मौलाना के खिलाफ जायज बात भी करेंगे तो मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाएगा? अगर इतनी घबराहट है और अपनी पत्नी के लिए भी बोल नहीं सकते हैं, तो फिर सवाल उठेगा ही कि सत्ता में आने के बाद वह कितने अपराधों पर इसी राजनीतिक गणित के कारण खामोश रहेंगे.

(लेखक प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर हैं और समसामयिक मुद्दों व सामाजिक विषयों पर लिखते हैं.)