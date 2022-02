UP PollS 2022: उत्‍तर प्रदेश के नोएडा शहर में नहीं जाने (that whichever CM visits to Noida, loses the poll) को लेकर अपने पूर्व बयान के बाद से आलोचनाओं के घेरे में रहे समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आज गुरुवार को इस मामले पर अपने पूर्व के रुख से ठीक उलट सफाई दी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलंदशहर (bulandshahar) में कहा, एक अंधविश्वास है (कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाते हैं, वे चुनाव हार जाते हैं). लेकिन एक और मान्यता है कि जो नोएडा जाता है वह चुनाव भी जीतता है. मैंने 2011 में नोएडा से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी और जीत हासिल की. मैं फिर से वहां हूं क्योंकि हमें सरकार बनानी है.Also Read - UP Elections 2022: अमित शाह बोले- जयंत जी, गलतफहमी में मत रहना, जो अपने पिताजी-चाचाजी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा?

बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम हैं सच्चे देशभक्त हैं. नफरत फैलाने वाले और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाले देशभक्त कैसे हो सकते हैं?.

यह पूछे जाने पर कि क्या सपा-रालोद गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर बसपा का कोई प्रभाव है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “मैंने हमेशा कहा है कि अंबेडकरवादियों को समाजवादी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना है. मैं अपील करता हूं. अम्बेडकरवादियों को फिर से हमसे जुड़ने के लिए.

#WATCH | On being asked if there is any impact of BSP on poll prospects of SP-RLD alliance, SP chief Akhilesh Yadav says, “I’ve always said that Ambedkarwadis should join Samajwadis, because we’ve to save the Constitution & democracy. I appeal again to Ambedkarwadis to join us.” pic.twitter.com/9SxInLNq4h

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 3, 2022