Akhilesh Yadav, helicopter, Delhi, Delhi Airport, SP chief, News: दिल्‍ली में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हेलीकॉप्‍टर को देरी से उड़ने की इजाजत देने के आरोप के बाद जब एयरपोर्ट के अधिकारियों ने विलंब की वजह हवाई ट्रैफि‍क के बिजी होने की वजह बताई तो सपा प्रमुख ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर में बैठा था तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या कारण था, मुझे 2-2:30 घंटे रोका गया. BJP चुनाव से पहले हर तरह के हथकंडे अपनाएगी. मुझे ये बताया गया कि आपके पहले BJP ने उड़ान भरी है तो उनके लिए एयर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सपा के लिए एयर ट्रैफिक रहता है.

अखिलेश यादव ने कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि बीजेपी नेताओं ने मुझसे पहले उड़ान भरी थी. मुझे हवाई यातायात के बारे में बताया गया था. उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा, जबकि मुझे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा. बीजेपी चाहे कुछ भी करे, यूपी के लोग उन्हें हटा देंगे.

अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में कहा- लोग गंगा जमुनी तहजीब याद रखेंगे, BJP की नकारात्मक राजनीति नकार देंगे

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं 2 घंटे से अधिक समय तक हेलिकॉप्टर में था. मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर गौर करेगा.अगर किसी को रैली के लिए जाना है, तो वे कैसे काम करेंगे अगर उनके हेलिकॉप्टर को इतने लंबे समय तक रोक दिया जाए. लगता है बीजेपी चुनाव से पहले कुछ भी कर लेगी.

Uttar Pradesh Polls | I was in the chopper for over 2 hours… I am hoping that EC looks into it… If someone has to go for a rally, how will they work if their chopper is stopped for so long…seems like BJP will do anything before polls…: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/LDmuws6L8t

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2022