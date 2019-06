लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि जरूरी नहीं कि हर प्रयोग सफल हो. उन्होंने कहा कि एक इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते उन्होंने यह प्रयोग (सपा-बसपा-रालोद गठबंधन) किया था. अखिलेश आज यहां ऐशबाग स्थित ईदगाह पर लोगों को मुबारकबाद देने पहुंचे थे.

SP chief Akhilesh Yadav: If we are contesting by-polls alone then I will discuss with all the leaders of the party that what should our future strategy be and work towards it. https://t.co/1jXPf3wLGH

— ANI UP (@ANINewsUP) June 5, 2019