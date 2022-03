UP Assembly Election 2022: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान का नाम ‘ऑपरेशन गंगा’ (Operation Ganga) रखे जाने पर मोदी सरकार (Modi Govt) पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि केंद्र सरकार पता नहीं किस अंतराष्ट्रीय पहचान का दावा करती है, सच्चाई तो ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में पूरी तरह से विफल रही है.Also Read - Operation Ganga: यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्र लौटे अपने घर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शेयर की तस्वीर

Don't know which international recognition they boast about. They (BJP-led Centre) failed to evacuate Indians, named evacuation op 'Operation Ganga' because polls in Varanasi too. Had they rescued our people from #Ukraine directly I would've appreciated it:Akhilesh Yadav, SP#UP pic.twitter.com/RoF0oWyNCM

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 7, 2022